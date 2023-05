Costanza Caracciolo | maxi scollatura in auto | followers in delirio | si vede quasi tutto – FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha mandato in tilt il mondo dei social network pubblicando unagrafia illegale in cui ha messo in mostra il davanzale. Fin dai suoi esordi in televisione,ha sempre conquistato le attenzioni dei telespettatori con una bellezza esagerata, un corpo straordinario e una grande simpatia. La nativa di Lentini è diventata famosa Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.