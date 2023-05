Così l' intelligenza artificiale migliora la qualità dei vaccini

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Durante il mio dottorato di ricerca in Germania, il mio obiettivo era caratterizzare la forma di un pezzettino del genoma di un virus a Rna, per capire come potesse funzionare. Gli Rna, infatti, oltre ad avere sequenze diverse, al variare di queste possono assumere strutture tridimensionali le più diverse; queste strutture, a loro volta, proprio come la forma di un nostro attrezzo, determinano la funzione degli Rna in aggiunta alla loro sequenza. Specifiche forme tridimensionali di Rna sono in grado di legarsi a ben determinate proteine, e questo legame è l’interruttore attraverso il quale le cellule possono accendere o spegnere diverse funzioni loro tipiche. Ancora, specifiche strutture tridimensionali possono rendere più resistente alla degradazione una molecola di Rna,come, fra le funzioni che possono modulare, possono rendere più o meno facile al macchinario ...