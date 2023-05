Cosa mi ha detto la Madonna Dopo l' apparizione | messaggio choc della veggente

(Di giovedì 4 maggio 2023) Gisella Cardia torna a parlare e lo fala nuova (presunta)di Trevignano. Laavrebbe letto unVergine: "Ladice "figli miei sono madre di misericordia, non abbiate paura perché sono sempre accanto a voi. Pregate affinché possa aprire i vostri cuori e alimentarci dell'amore di Dio; affinché la misericordia copra il mondo e l'umanità che sta andando verso la distruzione. La purificazione sarà dura ma necessaria”. Sarebbe questo ildi Maria letto ai fedeli riunitisi a Trevignano. "La guerra è vicina e noi stiamo pensando a una donna che fa pregare, il demonio si è davvero scatenato ma la fede è più forte". Poi però sarebbe arrivata anche una critica da parte ...

... poco prima del casello di Parma d'improvviso, quasi prepotente, ho: ci mettiamo un'ora, ... Quali cose facevano, dierano capaci gli uomini dell'anno Milleduecento, senza tecnologia, senza ...... ha disposto il trasferimento della salma all'ospedale 'Moscati' in attesa degli accertamenti medico - legali: l'autopsia sarà probabilmente determinante per stabilire con certezzaè avvenuto. I ...Diversamente, il contratto si rinnoverà alle medesime condizioni (comenel punto precedente). ...succede alla scadenza del contratto di affitto dal punto di vista fiscale Nel caso in cui le ...

Cosa ha detto Saviano left

PORDENONE - Lei intenta ad eseguire un’operazione sul telefonino, lui dall’altra parte del divisorio in plexiglass che con un gesto repentino riesce ad afferrarle un seno. Non ci ...Alla vigilia della gara contro l'Udinese, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle 12.30 ha risposto alle domande della stampa ...