Cosa ha detto Caracciolo | il retroscena dopo l' attentato | gelo in studio

(Di giovedì 4 maggio 2023) "Mosca si abilita a compiere una rappresaglia simmetrica. Gli Usa non hanno potere di persuasione su Ucraina". A Otto e mezzo, mercoledì 3 maggio, si discute dell'attacco al Cremlino con i droni. Incon Lilli Gruber c'è Lucio, il fondatore e direttore della rivista italiana di geopolitica Limes. Un'esplosione squarcia il cielo nel pieno della notte di Mosca quando un drone si abbatte sul Cremlino e l'racconta una nuova pagina indelebile della guerra fra Russia e Ucraina. Mosca accusa da subito Kiev parlando di "un atto terroristico pianificato e unalla vita del presidente della Federazione russa alla vigilia del Giorno della vittoria". Vladimir Putin, viene precisato immediatamente, "è illeso". Così mentre l'Ucraina si dichiara innocente, la Russia grida subito vendetta. Per ...

Holoro di impegnarsi e qualsiasiscegliessero, di prenderla sul serio'. Quali sono i sentimenti che la emozionano di più 'La gioia negli altri, vedere quando gli altri sono felici. Dà il ...'Come vede è la prassi, non c'è altro da aggiungere e anche ad altri suoi colleghi hoche non intendo parlare nel merito della questione, anche oggi (ieri ndr) non ho risposto ai giornalisti'. ...'Non possiamo farlo, perché papà impazzirà', gli avevaWilliam. 'Non importa - aveva risposto ...il duca di Edimburgo andò a una prima cinematografica con un occhio nero e gli chiesero che...

Cosa ha detto Saviano left

Un sorriso magnetico, contagioso, misurato: è la finestra su un carattere dolce e insieme determinato, volitivo, sorretto da uno straordinario talento. Gioie, delusioni, fatiche ma ...Due droni che puntano dritti sul Cremlino e vengono distrutti dalle difese elettroniche poco prima di raggiungere l’appartamento privato di Vladimir Putin. Una cosa mai vista prima, ripresa ...