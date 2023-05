“Cosa fa fuori coi corteggiatori” UeD | affondo pesante su Nicole Santinelli | “Ma che roba”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Uomini e Donne, nuove bordate contro. Non si può certo dire che il trono della bionda 29enne romana sia caratterizzato da buoni sentimenti e belle parole. Fin dal suo ‘insediamento’ nel dating show condotto da Maria De Filippiè stata più volte attaccata, in studio, dagli opinionisti, da Roberta Di Padua, dal pubblico. Insomma forse manchi solo te che leggi questo articolo a non esserti scagliato contro di lei. Sotto accusa ci è finito l’atteggiamento dinei confronti dei suoiAndrea e Carlo. È scoppiato anche un ‘bigliettino-gate’ con Andrea e in tanti, compreso Gianni Sperti, sono convinti che i due si siano messi d’accordo. Dunque l’interessamento per Carlo sarebbe solo una strategia. Adesso a parlare e attaccare duramente ...

... visto che Mosca risponderà all'atto quando lo riterrà necessario: 'farebbero gli americani - ...usati come pretesto per un'ulteriore escalation della continua aggressione della Russia al di...Il sedicente portiere più forte al mondo (in base alo sapete solo voi), Mike Maignan, mai ... per il cui pagamento dovrebbero esserci regolarmente delle scazzottateda Casa Milan tra i DS ...La serie è piaciuta, propone un modello di protagonistadagli schemi, una donna che è ... "è stato Loach in questi quasi sessant'anni " si chiede Peretti " Prima di tutto, colui che, ...

Tifosi del Psg furiosi si appostano fuori casa di Neymar: cosa è successo Corriere dello Sport

Blog Calciomercato.com: QUANTO STO GODENDO! E' indescrivibile la sensazione che il pareggio tra il Milan e la Cremonese ha provocato in me, ma ci proverò. Non ho guardato ...Dopo aver mostrato la loro rabbia per "il caso Messi" i sostenitori parigini se la sono ripresa anche con il fuoriclasse brasiliano: ecco il perchè ...