Corsa Champions Balzo dell’Atalanta in quota

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023) – Turno infrasettimanale tutt’altro che interlocutorio nella lotta per la qualificazione in, in attesa di un weekend decisivo in cui si affronteranno le squadre tra il secondo e settimo posto. Grazie al 2-0 ottenuto contro il Sassuolo, la Lazio torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, mantenendo la seconda piazza, posizione che permette ai biancocelesti di vedere vicino il ritorno inLeague, offerto a 1,15 sia su Sisal che su Planetwin365, seguito indall’Inter, alla terza vittoria consecutiva e offerta a 1,55.in avanti anche per gli altri nerazzurri, anche loro vincenti da tre giornate, il cui piazzamento nella top-4 è sceso a 2,75, ma sempre in ritardo su Milan e Roma, fermate sul pari mercoledì sera rispettivamente dalla Cremonese e dal ...