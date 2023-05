Corridoi umanitari | 13 profughi e una bimba di due mesi atterrano a Fiumicino

(Di giovedì 4 maggio 2023)– Sono arrivate da Cipro 14 persone grazie aidella Comunità di Sant’Egidio: tra loro anche unadi appena duee alcuni ex minori accompagnati, che hanno da poco compiuto 18 anni. In fuga dalle guerre che colpiscono diversi paesi africani, come la Somalia e il Camerun, hanno trascorso lunghi periodi di permanenza nel campodi Pournara, vicino alla capitale Nicosia, visitato da Papa Francesco durante il suo viaggio a Cipro nel dicembre 2021. I nuclei familiari e i singoli, accolti a, verranno subito avviati verso l’integrazione grazie all’apprendimento della lingua italiana, che alcuni dei richiedenti asilo hanno già iniziato a imparare frequentando i corsi tenuti dai volontari di Sant’Egidio la scorsa estate a ...

