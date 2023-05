Coquimbo | Juarez eliminato nei quarti

Facundo(472 Atp) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) dal brasiliano Matheus Pucinelli de Almeida (293), il quale si è ...Facundo(472 Atp) si è qualificato per i quarti di finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 75 63 il brasiliano Gustavo Heide. Nei quarti ...Facundo(472 Atp) si è qualificato per gli ottavi di finale del challenger cileno di(40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) superando per 60 62 il peruviano Jorge Panta (462). L'Italo - ...

Coquimbo: Juarez batte Panta e vola agli ottavi SuperTennis

Facundo Juarez (472 Atp) è stato eliminato nei quarti di finale del challenger cileno di Coquimbo (40.000 $ di montepremi sulla terra battuta) ...Román Andrés Burruchaga le ganó a Santiago Rodríguez Taverna por 7-5 y 6-1 en un duelo entre argentinos y accedió a las semifinales del Challenger de tenis ...