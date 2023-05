(Di giovedì 4 maggio 2023) (Adnkronos) – “L’obiettivo è garantire unaper, soprattutto una. Anche in considerazione dei fattori che influiscono sullacome il fattore di genere, quelli economici e il fatto di vivere in un’area piuttosto che in un’altra. L’obiettivo è fare il punto ed elaborare linee guide importanti per spingere i decisori, quindi i Governi, a elaborare delle politiche di alto livello che tengano in considerazione la. La pandemia ci ha fatto capire le ricadute. Quindi daluscirà un documento condiviso a livello nazionale e internazionale”. Lo ha affermato Roberta Siliquini, presidente della Siti, la Società italiana di Igiene,na preventiva e sanità pubblica, a margine dell’apertura a...

... la Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica, a margine dell'apertura a Roma del 56esimonazionale Siti, indicando gli obiettivi del. "Quest'anno è un ...... medicina preventiva e sanità pubblica , in occasione del 56esimonazionale. "Secondo ... frequentemente non accurate e spesso intenzionalmente alterate - rimarcano iigienisti - ...... medicina preventiva e sanità pubblica, in occasione del 56esimonazionale. "Secondo dati ... frequentemente non accurate e spesso intenzionalmente alterate - rimarcano iigienisti - ...

Congresso medici igienisti a Roma: “Salute equa e per tutti” La Sicilia

(Adnkronos Salute) – “L’obiettivo è garantire una salute per tutti, soprattutto una salute equa. Anche in considerazione dei fattori che influiscono sulla salute come il fattore di genere, quelli econ ...E' l'allarme lanciato dagli specialisti della Siti, la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, in occasione del 56esimo Congresso nazionale ... alterate - rimarcano i medici ...