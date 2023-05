Confesso | a casa abbiamo tifato Lazio | non volevamo vincere lo scudetto in albergo

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Mercoledì sera, siamo agli ultimi minuti di-Sassuolo. Mia moglie, i nostri due figli ed ioterminato da poco la cena, consumata fra l’intervallo e l’inizio del secondo tempo. Potrebbe essere la notte della festa, già da un paio di giorni se ne parla. Già, potrebbe… se solo il Sassuolo pareggiasse. In fondo di occasioni ne ha avute, anche importanti. Sarebbe sufficiente un gol, uno solo: una punizione di Berardi, un dribbling di Laurientè, che in questo sembra secondo solo a Kvaratskhelia e Leao; anche un rimpallo, un autogol andrebbe bene. Eppure… eppure quel gol non arriva. E forse – e questa è la notizia vera – quel gol non lo aspettiamo neanche. Non lo desideriamo. Proprio non lo vogliamo. Anzi… Questo retropensiero, questo desiderio illogico nutrito con timore e tremore, e forse anche con un po’ di hybris, io però non ho avuto il ...