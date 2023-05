Confermata la quarta stagione di Lol – Chi ride è fuori

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 4 maggio 2023) La terza edizione di Lol – Chinon è riuscita a conquistare la totalità del pubblico. Per qualche settimana, gli spettatori si erano addirittura chiesti se questo coincidesse con la fine del format. In realtà, stando a quanto dichiarato da Prime Video, le cose non stanno affatto così. Nelle ultime ore, infatti, la piattaforma di Amazon ha annunciato l’arrivo di nuove puntate. Ovviamente, non si sa ancora niente sul cast e sulla conduzione, però, è probabile che Frank Matano e Fedez vengano confermati. Per quanto riguarda i partecipanti, bisognerà attendere lo svolgimento dei provini per scoprire qualcosa in più. Su Twitter, molti utenti hanno chiesto a gran voce la partecipazione di Edoardo Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7. Al momento, le prime tre stagioni possono essere guardate sul sito ufficiale. Per accedere al ...