Confapi Salute | università e ricerca | Michele Colaci nuovo è il nuovo presidente dell’Unione di Categoria per il triennio 2023-2026

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Consiglio Nazionale di, riunitosi oggi a Roma, ha elettoalla presidenzadiper il, piemontese, 53 anni, èdi Api Torino Sanità e amministratore di società operanti nel campo dei servizi alla persona. Succede a Francesco Rocca dal 2021 alla guida diSanità e oggi governatore della Regione Lazio. “La sanità privata – spiega il neo– rappresenta un asset fondamentale per i cittadini. Il nostro servizio sanitario assicura la gratuità delle cure attraverso una libera scelta tra strutture pubbliche e private ...

