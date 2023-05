Confapi Salute Università e Ricerca | Michele Colaci eletto presidente per il prossimo triennio

(Di giovedì 4 maggio 2023) ll Consiglio Nazionale di, riunitosi a Roma, haalla presidenza dell'Unione di Categoria per il2023 - 2026., piemontese, 53 ...

ll Consiglio Nazionale di, Università e Ricerca, riunitosi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell'Unione di Categoria per il triennio 2023 - 2026. Colaci, piemontese, 53 anni, è Presidente di Api ...Il Consiglio Nazionale di, Università e Ricerca, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell'Unione di Categoria per il triennio 2023 - 2026 Colaci, piemontese, 53 anni, è Presidente ...Il Consiglio nazionale di, università e ricerca, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell'Unione di categoria per il triennio 2023 - 2026. Colaci, piemontese, 53 anni, è presidente di ...

Michele Colaci nuovo presidente Confapi salute, università e ricerca Adnkronos

Succede a Francesco Rocca, oggi Governatore del Lazio ll Consiglio Nazionale di Confapi Salute, Università e Ricerca, riunitosi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell’Unione di ...Il Consiglio Nazionale di Confapi Salute, Università e Ricerca, riunitosi oggi a Roma, ha eletto Michele Colaci alla presidenza dell’Unione di Categoria per il triennio 2023-2026 Colaci, piemontese, ...