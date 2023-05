Concorso Università di Pavia | 3 Posti come ricercatore

(Di giovedì 4 maggio 2023) E’ indetta presso l’Universita’ degli studi dila procedura di selezione per l’a chiamata’assunzione di 3 ricercatori. Universita’ diper 3 Ricercatori L’diha indetto unper la selezione di 3 ricercatone sei seguenti settori scientifico/disciplinari: Biochimica Generale, Patologia Generale e Clinica, Scienze del Libro e del Documento, Scienze Storico Religiose. Bando diIl bando integrale e' disponibile all'indirizzo: https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874 tc -3 concorsi-per-ricercatori.html del sito web dell'Universita' alla pagina Portale Amministrazione Trasparente Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione alla selezione per coloro ...

...e Luciano Visconti (Castelletto Ticino) vince il 1°Nazionale "Città di Varese organizzato dal Foto Club Varese APS con il Patrocinio di: Comune di Varese, Provincia di Varese,...... tanto più in luogo come l'dove si deve insegnare (e praticare) il rispetto della ... 'Lo scorso luglio, pochi giorni dopo il cambio d'appalto, l'ateneo ha indetto unper alcuni posti ......"Gulli e Pennisi" di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l'di ... Anche quest'anno gli studenti di tutti i licei classici d'Italia si sono cimentati in un...