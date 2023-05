Concorso ASP Palermo | 31 Psicologi

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 4 maggio 2023) Si comunica che e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 31 posti di dirigente psicologo all’ASP di. Azienda Sanitaria Provincialeper 31 DirigentiIl In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario dell’ASP di, n. 263 del 24 febbraio 2023, si comunica che e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 31 posti di dirigente psicologo di psicoterapia. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana concorsi n. 5 del 31 marzo 2023 ed e' scaricabile dal sito internet dell'Azienda www.asp.org sezione concorsi Requisiti ed Invio ...