(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAirola (BN) – “Esecuzione perfetta, chiare le dinamiche, precisi i fraseggi, eccellente la musicalità”. Questo il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice dei giovani talenti almusicale “un”, alla sua XIX edizione, indetto dall’Associazione ForlìMusica e che è valso a, giovanissimo oboista airolano ilspeciale come migliore strumentista a fiato e il secondo posto in ex aequo nella graduatoria finale nella prestigiosa competizione. La giuria, presieduta dal direttore artistico di ForlìMusica e Prima Viola solita del Teatro alla Scala di Milano, Danilo Rossi, ha apprezzato le doti musicali del giovane talento sannita che si è esibito con il “Concerto in La minore per oboe e orchestra RV461” di Antonio ...

Concorso “Adotta un musicista”, il premio va a Salvatore Ruggiero anteprima24.it

Un premio speciale come migliore strumentista a fiato e un secondo posto in ex aequo nella graduatoria finale della XIX edizione del Concorso musicale "Adotta un Musicista" indetto dall'Associazione F ...