Concerti di Emis Killa nel 2023 | le date del tour estivo e i biglietti in prevendita

(Di giovedì 4 maggio 2023) Idinelinfiammeranno l’estate per due motivi: il primo perché il rapper è uno dei più amati della scena contemporanea, il secondo perché il pubblico potrà ascoltare il nuovo album Effetto Notte in uscita il 19 maggio. Un ritorno sulla scena a tutti gli effetti. IdinelDi seguito tutte ledeidiper l’estate: Domenica 2 luglioFermo @ Arena Villa VitaliDomenica 9 luglioNichelino (TO) @ Sonic Park Stupinigi, Palazzina di Caccia di StupinigiMartedì 11 luglio ...

Una serata davvero da non perdere è quella del 9 luglio: sul palco, insieme, GUÈ e EMIS KILLA

Sempre più ambizioso, green come non mai, attento al tessuto sociale e culturale del territorio su cui incide, il Sonic Park Stupinigi è ormai tra i fari della musica dal vivo nel Nordovest italiano.Torino - Dal 4 al 13 luglio musica senza tempo e grandi emozioni nel giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi con la quinta edizione di Sonic Park Stupinigi, creato da Fondazione Revers ...