Com' è lo store di Stranger Things a Milano e cosa ci devi assolutamente acquistare

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il pop-updiè arrivato a. Questa è la notizia che circola da qualche giorno ossessivamente e se anche proviamo a fingere contegno e moderazione come di solito fanno le persone mature, è chiaro che internamente non vediamo l’ora di immergerci nei suoi mitici anni ’80 da provincia americana, così alienati e alienanti, nel tentativo di rivivere il mood creepy e paranormale della “tranquilla” cittadina di Hawkins, meta-location con cui abbiamo stretto un certo rapporto di vicinanza. Con questa serie tv, Netflix ha impresso sui piccoli e grandi schermi le fondamenta della narrativa mash-up (di generi) riuscendo di fatto a sintonizzare davanti ai suddetti un pubblico transgenerazionale eterogeneo mai visto prima, se non con Star Wars e le avventure Marvel. Ma andiamo subito al sodo… Dopo il ...

Apre il 5 maggio, in piazza Beccaria a Milano, il pop up ufficiale di Stranger Things, dove tutto è come ricordiamo e da vivere come fossimo calati dentro la serie tv. Il pop up ufficiale firmato Netflix, dopo le aperture di New York, Los Angeles,

