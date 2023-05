Come gioca il Napoli 2022 23

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ilstavolta è davvero a un passo dal farcela, al termine di un campionato che forse non è mai stato realmente in discussione. La squadra di Spalletti ha riportato lo Scudetto in città dopo ben 33 anni dall’ultima volta, interrompendo una serie di 29 tornei consecutivi vinti solo da Juventus, Milan, Inter, con l’intermezzo di Lazio e Roma a cavallo del millennio. Il terzo scudetto del, il primo senza Diego Armando Maradona, sarà una storia da raccontare a lungo. Anche perché, all’inizio di questa stagione, era sembrato a tutti che la squadra di Spalletti fosse destinata a un ridimensionamento, dopo aver perso in un colpo solo alcune delle colonne portantiKoulibaly, Insigne, Mertens, oltre a perno della squadra Fabian Ruiz. Il clima, insomma, non era dei migliori, anche perché a rimpiazzarli erano state fatte diverse ...