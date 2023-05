Clima | Tozzi | “Compromesso il nostro futuro Finiremo a coltivare datteri”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 maggio 2023) L’Italia deve fare i conti con l’ennesimo disastro che ha travolto l’Emilia Romagna. Professor Mario, ci dobbiamo rassegnare al fatto che questa è la normalità? “Certamente. Ormai questa è la normalità perché è così da tanto tempo. Onestamente non vedo come si possa pensare il contrario visto che questi eventi avvengono di continuo e quindi non possono essere considerati eccezionali”. Smottamenti e allagamenti stanno mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna. C’è modo per mitigarli, magari con infrastrutture e opere di contenimento? “Non è un problema di infrastrutture e francamente non capisco quest’ossessione per le infrastrutture. Quali infrastrutture si possono riparare dopo un disastro come quello di Ischia o Faenza? Nessuna. Dobbiamo finirla di parlare di infrastrutture e opere perché semmai il problema è l’esatto opposto ossia che ne abbiamo fatte troppe. ...