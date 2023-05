Claudio Baglioni | presentato il film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 4 maggio 2023)Su!, è ilal cinema per tre giorni sul progetto musicale inedito di, oggi la presentazione, le parole del cantautoreSu!, prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa, è il, nelle sale cinematografiche il 15, 16 e 17 maggio, sul progetto musicale inedito diDodici Note –su!, i 12 straordinari eventi che ...