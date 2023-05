Claudio Baglioni presenta il suo nuovo progetto a Tuttocuore | 14 maxieventi live a tre dimensioni

(Di giovedì 4 maggio 2023) Lo stadio non è la dimensione ottimale 'Se tornerò in concerto allo Stadio Olimpico? Probabilmente prima o poi sì, ci stiamo lavorando', ha raccontato: 'Lo stadio non è la dimensione ottimale ...

... appunto, per raggiungere il proscenio e ringraziare il pubblico che, in piedi, tributa loro l'applauso finale è, per, 'un'esortazione, uno stimolo. L'invito ad alzarsi o rialzarsi, ...coglie l'occasione della presentazione del film evento Tutti su! Buon compleanno, registrato la scorsa estate alle Terme di Caracalla e in sala il 15, 16 e 17 maggio, per ...racconta così Tutti su! Buon compleanno, la trasposizione cinematografica dei dodici live Dodici Note - Tutti Su! che la scorsa estate sono andati in scena alle Terme di ...

"Gira che ti rigira amore bello" di Claudio Baglioni ha 50 anni Rockol.it

"Quello di tentare una forma espressiva dal vivo mettendo insieme più discipline, già vagheggiata da Richard Wagner, è un percorso che ho iniziato più di trenta anni fa, tra l'89 e il '90. (ANSA) ...Claudio Baglioni sulla cena della sinistra italiana a casa sua, arriva la risposta del cantautore che parla di guerra insensata.