Clara Soccini pubblica il nuovo singolo | Matteo Paolillo svela se rosica

(Di giovedì 4 maggio 2023)dopo il successo di Origami All’Alba hato il, Cicatrice, realizzato “di getto come uno sfogo personale in una giornata emotivamente complessa in cui mi sono trovata a pensare più intensamente del solito al mio passato“, ha scritto su Instagram. Per la produzione del videoha chiamato anche Domenico Cuomo, il celebre Cardiotrap di Mare Fuori. Una scelta non casuale, dato che nella serie il personaggio interpretato daruba ilproprio a lui e loa sua insaputa. Un gesto che vuole mettere a tacere tutte quelle malelingue che – confondendo la realtà dalla finzione – hanno creduto che fra Domenico Cuomo e...

Il nuovo singolo diha il suo video ufficiale! L'attrice, nota per il suo ruolo in Mare Fuori , negli scorsi mesi ha scalato tutte le classifiche di vendita e di stream con il brano Origami all'alba . La ...ha ottenuto una popolarità senza precedenti nella sua carriera grazie a Mare Fuori . Ma il successo porta con sé, inevitabilmente, anche una scia spietata di hater e di critiche violente.In particolare questi due brani nello show non sono cantati dal personaggio di Edoardo ma da quelli di Cardiotrap e di Crazy J (rispettivamente interpretati da Domenico Cuomo e). " Il ...

Mare Fuori: Giacomo Giorgio lancia una frecciatina a Clara Soccini Notizie.it

È disponibile il videoclip ufficiale di 'Cicatrice', il nuovo singolo di Clara fuori su tutte le piattaforme digitali dal 28 aprile. Il video, diretto da Laura Days per la produzione Blink Fish, ha co ...E' online il videoclip ufficiale di “Cicatrice”, il nuovo singolo di Clara. Il video, diretto da Laura Days per la produzione Blink Fish, ha come protagonisti la stessa Clara insieme al collega attore ...