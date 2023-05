Circumflegrea Quarto | 15 milioni per le stazioni

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023): previste anche un parco con giostre per bambini. Sabino: “Tuteleremo l’ambiente e la salute dei nostri cittadini “Siamo ad una svolta: dopo venti anni avremo duemoderne, completamente riqualificate e funzionali e con i 15di finanziamento regionale tuteleremo l’ambiente e la salute dei nostri cittadini, realizzando anche un nuovo parco verde urbano con giostre per bambini che riqualificherà via De Falco” Questo è stato il commento del Sindaco di, Antonio Sabino, al termine della conferenza di servizi con Eav che ha delineato il cronoprogramma degli interventi, attesi da anni dai pendolari e dagli utenti didel trasporto pubblico locale, per il raddoppio dei binari sulla tratta Pisani-dell’Eav ...