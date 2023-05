Cinema | le uscite del weekend 5-7 maggio | da Pupi Avati a I Guardiani della Galassia Vol 3

Connessioni e suggestioni con arte,, letteratura e musica , lo è. L'obiettivo Trasmettere l'... Alla lista di nuovenel mondo dell'editoria modaiola, si aggiunge la fanzine di Bottega ......Regionale parlano della loro "pratica co - creativa relativamente alla performance art e al... Centro Storico, piazza Cairoli : 10 giugno alle 11di emergenza dance company in " Scylla" (...... verranno proiettati in diretta neidi tutto il mondo; così come il giorno prima dell'uscita ...e della San Francisco Symphony per celebrare il 20° anniversario dei concerti e delle...

Debutto vincente per Guardiani della Galassia Vol. 3: 840mila euro e 112mila spettatori MYmovies.it

Tra gli autori di cinema più amati dal pubblico e studiati dalle accademie ... Philippe, è distribuito da Wanted e in uscita lunedì 15 maggio.Disney ha appena svelato chi saranno le doppiatrici italiane dell'imminente remake de La Sirenetta. Scopriamole insieme!