Cielo nuvoloso | qualche schiarita in serata

(Di giovedì 4 maggio 2023)prevalentementenella giornata di giovedì 4 maggio.in. Ecco le previsioni meteo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Giovedì 4 maggio 2023 Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino nubi compatte su Prealpi e zone di pianura settentrionali, ma senza fenomeni associati; altrove pocoo temporaneamente. Nel corso della giornata ampi spazi soleggiati su tutti i settori e assenza di precipitazioni. Sereno ovunque in.Temperature: Minime stazionarie con valori compresi tra 11 e 13 °C; Massime in aumento con valori compresi tra 23 e 25 °C.Venti: In pianura deboli di direzione variabile; In quota deboli settentrionali. Venerdì 5 maggio 2023 Tempo Previsto: Sereno o ...

- - > Le previsioni meteo in Friuli. Meteo in miglioramento in Friuli dove secondo le previsioni per oggi è previsto tempo stabile conin genere poco, più sereno sulla costa, mentre sulle Prealpi potrà essere più variabile e. La temperatura minima si aggirerà intorno ai 10 gradi mentre le massime ...NORD e CENTRO Bel tempo al Nord consereno o pocoper delle innocue velature. Più nubi sull'Arco Alpino nelle ore più calde. Temperature in ulteriore aumento su valori gradevoli. Pocosulle regioni centrali, con ...Il mare sarà da calmo a mosso nell'arco dell'intera giornata, come riportato da Meteo.it Torniamo ai dati di 3b Meteo: A Oristano ilsarà in prevalenza pocoper tutta la giornata. Non ...

Giovedì 4 cielo poco nuvoloso e temperature in aumento L'Amico del Popolo

Cielo parzialmente nuvoloso ma senza piogge a Roma e nelle altre province del Lazio, dove il termometro supererà i venti gradi in tutta la regione ...Meteo per Giovedì 4 Maggio 2023, Cuneo. Generali condizioni di nuvolosità compatta, temperatura minima 11°C, massima 18°C ...