Nel mondo delKillips è la prima donna trans a vincere un tour Uci: scoppia la polemica....Killips (foto), nato maschio a Chicago 27 anni fa ma nel frattempo divenuto donna, è ... è stata la più critica, sostenendo che l'Uci - la Federazione mondiale - sta "uccidendo il...L'organo di governo del- l'UCI - non ha dubbi e, come riportato dalla CNN , ha difeso "la sua politica transgender dopo cheKillips ha ottenuto la vittoria assoluta nel recente Tour of the Gila nel New ...

Ciclismo, Austin Killips è la prima donna trans a vincere un tour Uci - Luce Luce

Austin Killips ha trionfato in Messico nel Tour of Gila femminile scatenando un’ondata di critiche e risentimento perché atleta transgender ...Austin Killips si è imposta sulle altre atlete della competizione, facendo scoppiare le polemiche: "È l'equivalente ciclistico di Lia Thomas" ...