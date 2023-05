“Ci vediamo a Corviale” | visite oculistiche e occhiali gratuiti per i fragili a Roma

(Di giovedì 4 maggio 2023) La salute degli occhi e della vista al centro di un nuovo progetto solidale. Otto settimane dida vistaper i residenti del quartiere didi, con l’obiettivo di creare la prima area urbana “libera da problemi visivi” in Italia. È questo il senso di “Ci”, un’iniziativa di prevenzione e salute pubblica di nuova generazione che nasce dalla collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e IAPB Italia Onlus – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Leggi anche › Cataratta, presbiopia e miopia: l’intervento innovativo con le lenti intraoculari super hi-tech ...

