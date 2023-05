Ci sarà nuovo processo all' infermiera di Piombino per 4 decessi

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'di(Livorno), Fausta Bonino, per sei casi di morte sospetta in corsia sui dieci totali di cui è stata accusata nella vicenda ...

Oro erecord del mondo, 1'54'82'' racconta Federica. ' Le gare non sono mai state una ... Sabato 20 maggioospite del Salone del Libro di Torino e giovedì 13 luglioalla Milanesiana, ...Ma ciunprocesso di appello a Firenze per altri quattro decessi sospetti sui quali la Suprema Corte non ha confermato l'assoluzione della corte di appello di Firenze del 22 gennaio 2022. ...Il centravanti non ha mai nascosto il suo desiderio di prolungare la sua permanenza in nerazzurro, l'Inter dal canto suo non è intenzionata a sobbarcarsi unprestito dal Chelsea alle stesse ...