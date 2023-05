Chiuso solo un' ora prima Crolla un viadotto a Cosenza | tragedia sfiorata

Dopo il buon ingresso in corsa ad Alba,al secondo posto, sarà la seconda presenza per ... in un rally affrontatouna volta 7 anni fa. Sono già 16 i punti di distacco dal primo degli ...Per fortuna ieri il tratto di strada era, altrimenti oggi commenteremmo una tragedia. Non ... C'è un impegno del governo nazionale, nondi questo ma anche di quelli precedenti, che negli ..." Il mio lavoro non èsmascherare le bufale, ma capire chi c'è dietro e perchè lo fa " ...contro chi si potrebbe fare denuncia" " Chi si sta occupando di questa rivoluzione tecnogica - ha...

"Chiuso solo un'ora prima". Crolla un viadotto a Cosenza: tragedia ... ilGiornale.it

Chiuso con il primo podio stagionale il girone d'andata del ... appuntamento che però - in termini di vittoria - nelle sei precedenti edizioni ha premiato solo piloti capaci di aggiudicarsi il titolo.– Crollo di un viadotto sulla Sila Mare: era stato chiuso da Anas poco prima e solo per questo “si è evitata una tragedia”, come ha postato su Facebook il presidente della… Leggi ...