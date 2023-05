“Chiffi è il peggior arbitro | ero in campo con un microfono” | Mourinho furioso | rischia la squalifica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Questa volta le accuse di Josèvanno oltre la provocazione. Il tecnico della Roma è una furia dopo il pareggio con il Monza (1 a 1) e accusa il diretto di gara Danieledi essere “ilche ho trovato in carriera”. Non solo, sostiene che la sua società dovrebbe avere “la forza di dire che quest’non lo vogliamo”. E poi lancia un altro messaggio inquietante: “Stasera sono sceso incon il. Mi sono protetto…”. Il chiaro riferimento è a quanto accaduto il 28 febbraio scorso in un Cremonese-Roma, con lo scontro verbale tra Mou e il quarto uomo Marco Serra che costò al tecnico due giornate di. Quella di Mou è sempre strategia? Dichiarazioni senza freni usate come armi di distrazione di massa o ...

Al termine di Monza - Roma 1 - 1, con Celik espulso per doppia ammonizione al 95', Mourinho si è espresso così nei confronti di Chiffi: 'Il peggior arbitro che ho incontrato nella mia carriera'.

ROMA (ITALPRESS) – Il Procuratore Federale ha aperto una indagine per le dichiarazioni rese dell’allenatore della Roma Josè Mourinho nel ...La Roma, in trasferta contro il Monza, centra il secondo pareggio consecutivo in campionato, rallentando nella corsa Champions e perdendo terreno contro l’Inter. José Mourinho, al termine del match, n ...