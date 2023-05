(Di giovedì 4 maggio 2023) Serata da dimenticare per la Roma . La sfida contro il Monza allo U - Power Stadium, della squadra di Mourinho , è stata caratterizzata da delusioni di ogni tipo per i giallorossi. Prima il pareggio ...

Serata da dimenticare per la Roma . La sfida contro il Monza allo U - Power Stadium, della squadra di Mourinho , è stata caratterizzata da delusioni di ogni tipo per i giallorossi. Prima il pareggio ...Roma - Sampdoria 3 - 0 Irrati (Var:) 5,5 'Si perde il fallo di Abraham su Rincon che sarebbe stato da giallo, due minuti dopol'attaccante giallorosso per un altro fallo: sarebbe ...Salernitana - Napoli,due giocatori per parte . Salernitana - Napoli, giusto annullare primo gol di Osimhen . Salernitana - Napoli, per Marelli giusto convalidare gol Di Lorenzo . ...

Chiffi ammonisce Dybala dalla panchina al 93’, ora è diffidato: il motivo Corriere dello Sport

La Joya della Roma ha subito nel match allo U-Power Stadium il suo quarto giallo, se ne dovesse prendere un altro verrà squalificato per il turno successivo ...Monza-Roma, post gara infuocato e nuovo annuncio in diretta dopo la polemica di Mourinho: “in caso contrario si viene deferiti”. La sfida tra Mourinho e Palladino ha generato non poche discussioni e p ...