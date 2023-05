Chiara Nasti | un costume che fa invidia e scatena la polemica

(Di giovedì 4 maggio 2023) Già da giovanissima cura un blog per adolescenti.è oggi una delle influencer più famose d’Italia Bellissima. Ama provocare ed è sempre un po’ sopra le righe. Per questo i contestatori non mancano. Ma quando la visione è come quella che ci fa vedere, spesso,, tutto il resto passa in secondo L'articolo proviene da Inews24.it.

In un Paese serio faresti fatica a pulire i ces*i in Autogrill": haters scatenati contro. Lei replica così Lo sciame che ha offeso Cristina Obber non è fatto di criminali ma da persone ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 3 maggio 2023 troviamo le curve bollenti di Yana Sizikova eoltre all'attacco di Selvaggia Lucarelli ad Ambra per il suo discorso al Concertone ...Tra le ultime notizie di gossip di oggi 2 maggio 2023 troviamo le curve pericolose di, Maria Mazza, Eden Silva e Andrea Delogu oltre alle rivelazioni sulle preferenze sessuali dell'ex ...

“Con i tuoi soli mezzi saresti già morta di fame. In un Paese serio faresti fatica a pulire i ces*i in… Il Fatto Quotidiano

Tra le varie celeb e influencer che si preparano all' estate 2023 c'è anche Chiara Nasti che, come dimostra il suo profilo Instagram, negli ultimi giorni si è recata dall'hairstylist per dare una svol ...Tanti haters ogni giorno rivolgono a Chiara Nasti critiche e parole piene di odio. Ma questa volta l’influencer non si è fatta intimidire e ha risposto per le rime.