Chiamavano “casse di arance” la droga venduta dal balcone Arrestate 8 persone

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Massafra, supportati da unità antidel Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8(4 in carcere, 4 agli arresti domiciliari), a cui si aggiungono ulteriori 6indagate in stato di libertà, presunte responsabili a vario titolo, di acquisto, detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, è stata condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Massafra, con sistemi tradizionali, come servizi di osservazione, pedinamento e analisi, e mediante sofisticate attività tecniche ed ha permesso di ...