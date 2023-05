Chi era Iqbal Masih | ucciso a 12 anni per essersi ribellato al lavoro minorile

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 4 maggio 2023)era un ragazzo pakistano che combatté coraggiosamente contro ilfino alla sua morte, avvenuta alla tenera età di 12nacque in un piccolo villaggio alla periferia di Lahore, in Pakistan, nel 1983. Suo padre era molto povero e abbandonò la famiglia dopo essere diventato padre di un altro bambino, il che significava un’altra bocca da sfamare. La madre di, Inayat, lavorava come donna delle pulizie e allo stesso tempo doveva prendersi cura di tutti i suoi figli da sola. Quando aveva 4iniziò a lavorare in una fornace di mattoni e a 5 fu venduto a un’azienda di tessitura di tappeti per lavorare come tessitore. Servivano soldi a casa, dal momento che suo fratello ...