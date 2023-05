Chi è Marco Alloisio | il marito di Gabriella Golia ospite a Oggi è un altro giorno

Leggi su tpi

(Di giovedì 4 maggio 2023) il 4 maggio 2023? La conduttrice tv è sposata dal 2003 conche nel 1997 l’ha resa madre di Tommaso. Un matrimonio arrivato dopo diversi anni di vita insieme. Ma cosa sappiamo su di lui?consegue la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia cum laude il 1976. Nel 1981 consegue la specializzazione di chirurgia generale, nel 1984 la specializzazione in Oncologia Medica e nel 1987 la specializzazione in chirurgia toraco-polmonare. Nel 1977 risulta vincitore di una borsa di studio annuale presso le Divisioni di Oncologia Chirurgica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano e dal 1980 assume il ruolo di Assistente di ruolo presso le Divisioni di Oncologia Diagnostica, Chirurgica, Cervico-Facciale e Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Dal 1993, il ...