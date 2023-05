Chi è Darmanin | il ministro dell’Interno francese che accusa l’Italia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Classe 1982, ha iniziato la carriera politica nel 2005 Nato nel 1982 a Valenciennes, laureato all’Istituto di studi politici di Lille, Gerald– oggi protagonista di un’aspra polemica sui migranti con il governo italiano – ha iniziato la sua carriera politica come collaboratore dell’eurodeputato Jacques Toubon nel 2005 e nelle file del partito gollista Ump, guidato allora da Jacques Chirac. Appartenente a una famiglia della classe media – il padre gestiva un bistrot a Valenciennes mentre la madre lavorava come addetta alle pulizie e receptionist in un edificio appartenente alla Banca di Francia –è stato sindaco di Tourcoing dal 2014 al 2017 e prima ancora consigliere regionale del Nord-Pas-de-Calais. Molto vicino nei suoi primi anni in politica al deputato dell’Ump Christian Vanneste, nel 2017– in queste ...

IL MINISTROACCUSA MELONI 'Madame Meloni, governo di estrema destra scelto dagli amici della signora Le Pen, non è in grado di risolvere i problemi migratori su cui è stata eletta'. E ancora ...Le ultime dichiarazioni di Geraldhanno imbarazzato, di nuovo, Parigi. Il ministro dell'Interno francese ha sparato a zero contro Giorgia Meloni , accusandola di non essere " in grado di risolvere i problemi migratori " dell' ...Dopo le dichiarazioni diarriva poi una nota ministeriale a stemperare il clima rovente: "... risponde Hipper ale chiede come l'Europa valuti la scelta italiana di far sbarcare a La ...

