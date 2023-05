Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Caserta e Benevento

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 4 maggio 2023) Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuvianaa Napoli il clima sarà caratterizzato da nuvole sparse con una percentuale di nuvolosità del 26%. L'umidità sarà del 54% e la temperatura media si aggirerà sui 20.25 gradi centigradi. La temperatura minima prevista è di 14,95°C, mentre la massima sarà di 21,3°C. La velocità del vento non supererà i 4.79km/h. In base a queste previsioni, consigliamo di godersi una piacevole passeggiata lungo il lungomare di Napoli, oppure visitare uno dei numerosi musei della città. Il clima temperato permette di apprezzare appieno la bellezza della città senza essere infastiditi dalle ...