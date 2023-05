Centoventi secondi per una pasta agricola al dente

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Quanto tempo ci vuole per cuocere la? Dipende, sarebbe la risposta giusta. Sei, otto, nove minuti. A volte anche due. Dipende. Eppure noi italiani siamo un popolo di assolutismi e di risposte cercate in etichette. Su, ammettiamolo: quante volte ci siamo lamentati, in modo ironico e non, per le confezioni diche non riportano, a caratteri cubitali e immediatamente individuabili, la durata di cottura degli spaghetti o delle penne? Noi la vogliamo subito, quella risposta. Un po’ per fretta, un po’ per praticità, un po’ perché in realtà non sappiamo cucinare, un po’ perché siamo polemici. E un po’ perché non la conosciamo davvero bene, la, nonostante sia una spilletta patriottica che ci appuntiamo sulla giacca nella nostra guerra di supremazia gastronomica contro il resto del mondo. Qualcuno una volta mi disse: «Ascolta ...