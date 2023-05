Cellulare in vasca bagno | come evitare i rischi in casa con apparecchi elettrici

Il video su TikTok ricorda Mariantonietta Cutillo , la 16enne di Montefalcione (Avellino) morta folgorata nellada bagno mentre era in videochiamata con un'amica . Lo smartphone, collegato alla corrente, sarebbe scivolato nell'acqua causando la tragedia. Lo riferisce il Corriere della Sera. L'amica, ...... la 16enne morta folgorata nellada bagno in provincia di Avellino, è la sua amica e compagna di banco con la quale era in videochiamata quando ilsotto carica è scivolato in acqua. "...Mariantonietta Cutillo, 16enne di Montefalcione, in provincia di Avellino, è morta folgorata nellada bagno mentre era alcon un'amica. Secondo quanto si è potuto ricostruire fino ad ora, lo smartphone, collegato alla corrente dal caricabatterie, sarebbe scivolato nell'acqua ...

Avellino, 16enne trovata morta nella vasca da bagno: il cellulare era caduto nell'acqua Open

Sarà l'autopsia a dare maggiori indizi sulla morte di una ragazza di 16 anni a Montefalcione, piccola comunità in provincia di Avellino ...La 15enne ha perso la vita folgorata dal cellulare in carica caduto nella vasca da bagno. “Io non realizzo ancora che sei volta in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome tramite una ...