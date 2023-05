C’è solo una disinformazione nella guerra in Ucraina?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nel considerare l’utilizzo di internet all’interno del conflitto che si sta verificando in, abbiamo sicuramente ricordato che le tecnologie digitali sono state utili, fino a questo momento, per essere impiegate come arma sul campo. Il primo riferimento che ci è venuto in mente, com’è ovvio, è quello relativo all’utilizzo di attacchi hacker che – in entrambe le direzioni – hanno portato spesso all’interruzione di servizi fondamentali (dall’erogazione di energia, fino alla diffusione delle notizie sulle televisioni di stato). Eserciti di cybercriminali, ma anche di semplici hacktivisti, si stanno fronteggiando con maggiore intensità (come testimoniano i numeri del conflitto che abbiamo analizzato nei giorni scorsi) da quando è scoppiata la, il 24 febbraio del 2022. Tuttavia, un altro modo di intendere internet come “arma sul campo” è ...