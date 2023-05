(Di giovedì 4 maggio 2023) "Per le fondazioni lirico - sinfoniche, si prevede il divieto di ricevere incarichi, cariche e collaborazioni per coloro che hanno compiuto il 70° anno di età. Il Sovrintendente delle medesime ...

Cdm, sovrintendenti di 70 anni cessano dal primo giugno La Sicilia

