Cdm | alle vittime delle foibe altri 10 anni per la domanda

"Si dispone la proroga di 10 anni del termine di presentazione della domanda per la concessione del titolo onorifico previste a favore delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano - dalmata, delle ...... a causa di esondazione di corsi dacqua, smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi e gravi danneggiamentiinfrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati,opere di difesa ...... mentre tutti gli altri ministri erano seduti intorno al tavolo in attesa che cominciasse un Consiglio che, da convocazione, era in programma16. Un confronto che, però, non è riuscito a ...

Governo: Cdm alle 16, a odg dl su enti pubblici e società Il Tirreno

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Si dispone la proroga di 10 anni del termine di presentazione della domanda per la concessione del titolo onorifico previste a favore delle vittime delle foibe, dell'esodo ...era in programma alle 16. Un confronto che, però, non è riuscito a sciogliere il nodo: quello della nomina del nuovo comandante della Guardia di Finanza, su cui in mattinata c’era stato anche un ...