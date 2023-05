Cazzullo | «vergognoso intimare ai napoletani di non festeggiare in altre città»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nella rubrica delle lettere che gestisce al Corriere della Sera, Aldooggi affronta il tema scudetto del Napoli e in particolare le intimidazioni che i tifosi del Napoli hanno subito in varied’Italia. «Qui non potete».ospita tre lettere: Caro Aldo, ho letto che a Udine, a Bergamo e a Varese alcuni gruppi di «tifosi» hanno diffidato chiunque alo scudetto del Napoli perché non sono tollerare manifestazioni di gioia da parte di tifosi del Napoli; ma stiamo scherzando?Roberto Bertolotti Siamo a Bergamo non a Napoli, quindi qua si festeggia solo l’Atalanta; tutto il resto avanza.Lucia Lorri Il problema non è se sia giusto o meno che ifesteggino bensì è la loro mancanza di rispetto. Perché gente che fa striscioni con le bandiere ...