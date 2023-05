Cazzullo difende i tifosi del Napoli | “Vergognoso quello che stanno subendo”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 4 maggio 2023) Aldosi schiera a favore deidele critica i volantini contro i festeggiamenti in altre città italiane, sottolineando che le città appartengono a tutti gli italiani. NOTIZIE CALCIO. Volantini contro festeggiamentiazzurri. Aldo, giornalista del Corriere della Sera, prende le difese deidel, esprimendo la sua disapprovazione nei confronti dei volantini diffusi in alcune città italiane, che invitano a non festeggiare la vittoria dello Scudetto da parte delsottolinea l’importanza dell’unità nazionale e del diritto di ogni cittadino di esprimere il proprio entusiasmo ...