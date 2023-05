Cassazione | fotografare l' auto del condomino parcheggiata fuori posto non è molestia

(Di giovedì 4 maggio 2023) La Corte diha deciso che non costituisce reato di molestie scattare foto ad un'in un'area vietata per documentare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio...

... recita un adagio popolare che potrebbe benil caso del pm Michele Ruggiero, condannato a febbraio in via definitiva a sei mesi di reclusione dallaper violenza privata ai ...... recita un adagio popolare che potrebbe benil caso del pm Michele Ruggiero, condannato a febbraio in via definitiva a sei mesi di reclusione dallaper violenza privata ai ...

Fotografare l’auto di un vicino fuori posto è reato Ecco il parere della Cassazione Notizie.it

La Corte di Cassazione ha deciso che non costituisce reato di molestie scattare foto ad un'auto parcheggiata in un'area vietata per documentare il comportamento scorretto all'amministratore del ...La Corte di Cassazione si è espressa su una sentenza che aveva condannato una persona colpevole di aver scattato una fotografia all’auto del vicino parcheggiata in una zona non adatta alla sosta.