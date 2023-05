Cassandra Raffaele | prosegue il tour

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dopo aver girato l’Italia con il Camera Oslo, la cantautrice sicilianaporterà live, in primavera e in estate, il suo nuovo progetto in solo: voce, chitarra gretsch, ukulele, pedali e pad, per riproporre i brani dei suoi tre album, con arrangiamenti originali e suggestivi, pensati in elettrico insieme ad una selezione personale di brani black e roots con i quali si è formata ed è cresciuta. Ilè partito il 21 aprile dalla Calabria con tappa a Scilla (RC) per poi raggiungere la Sicilia a Vittoria (Rg) e Catania, Roma, Emilia-Romagna (date in aggiornamento). L’elettricità non è solo questione di amplificatore, di jack, di pedali – spiega– L’elettricità fa parte di me, della mia vita, della mia ansia di vivere, di uno stato vibrante che mi pervade, di un ...

