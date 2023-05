Casoria | le suore francescane cantano per il Napoli

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e condivisioni, il video dellediche suonano eper il. All’interno dell’istituto, che ospita anche un asilo e classi delle scuole primarie e secondarie, la passione azzurra è tangibile e tutto è pronto per la partita di stasera La L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

LeFrancescane della Beata Velotti dihanno deciso di manifestare pubblicamente la propria felicità e il sostegno alla squadra azzurra che sta per raggiungere l'ambito obiettivo non con ...Il video dellediche cantano per il Napoli 'Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione' - questo il celebre ritornello degli azzurri ripreso ...La festa ha coinvolto anche leFrancescane della Beata Velotti di. In un video postato sui social le consacrate, 'armate' di strumenti musicali, hanno intonato 'Sarò con te'. Ma non è ...

Scudetto Napoli, fanno festa anche le suore di Casoria ilmattino.it

Dalle Suore Francescane della Beata Velotti di Casoria un inaspettato omaggio al Napoli di Spalletti che questa sera potrebbe vincere lo scudetto ...Sta facendo il giro del web il video delle suore Francescane della Beata Velotti di Casoria che, in un clima di festa, intonano l'inno del Napoli, accompagnando il canto con chitarre e tamburi. Il vid ...