...che il viaggio potrebbe essere cancellato in mancanza di un chiarimento "deciso e definitivo" da parte delle autorità francesi per le dichiarazioni "offensive e totalmente inaccettabili" di. ...Poiha proseguito: 'C'è un vizio nell'estrema destra, che è quello di mentire alla ... Allora fu ildella nave Ocean Viking , accolta dalla Francia dopo il no italiano, a scatenare le ......a una correzione dell'articolo 7 ter del provvedimento per la parte riguardante i ricorsi in...degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell'attacco di Géraldalla ...

Caso Darmanin, rischia di saltare visita di Tajani a Parigi - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Rischia di saltare la missione del ministro degli Esteri Antonio Tajani prevista per oggi a Parigi a causa dell'attacco di Gérald Darmanin alla premier Giorgia Meloni sui ...«La signora Meloni», ha detto Darmanin, che guida «un governo di estrema destra ... dell'articolo 7 ter del provvedimento per la parte riguardante i ricorsi in caso di inammissibilità della richiesta ...