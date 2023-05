Cartucce per arma da fuoco | terrore per Re Carlo a pochi giorni dall' incoronazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 maggio 2023) Paura a Buckingham Palace: un uomo è stato arrestato dopo aver lanciato nel parco del palazzo reale di Londra delle presuntedida. Lo ha reso noto Scotland Yard. L'uomo, inoltre, sarebbe stato trovato anche in possesso di una borsa sospetta, che poi è stata fatta brillarea polizia per precauzione. Come riferito dal sovrintendente capo della polizia metropolitana, Joseph McDonald, non c'è stata alcuna sparatoria e "non si hanno notizie di spari né di feriti tra gli agenti o tra i passanti". Il fatto è successo ieri sera verso le 19 (le 20 in Italia) e adiIII, per cui sono attesi a Londra leader e reali da tutto il mondo. Tuttavia per fortuna il re e la regina ...